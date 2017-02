Medicine, for Mom

Sam Wall | News Editor

Mother, mother

I am drowning

I can’t pick it up

I can’t start again

give me more

medicine

K-po 2:

Cee, Cee, Cee,

Gee, Gee, Gee,

Aim, Aim,

efF, efF.

Sometimes I know you

like you’d never met me

didn’t know I wasn’t

relevant, no second chance

I can’t just go home

Doon doon doom

boom boom boon

Daughter, daughter

tell me one day of all

the things I can’t be

without the

medicine

Oooooo, ooooo,

may-dah-sen,

meh-de-sin.